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В конце концов, процессоры AMD Zen 5 могут обеспечивать только 10% IPS1 мин для чтения

13.05.2024
В конце концов, процессоры AMD Zen 5 могут обеспечивать только 10% IPS

Процессоры AMD Zen 5 могут работать медленнее, чем ожидалось, если последние слухи верны. Вместо заявленного ранее повышения на 40% новый источник говорит о более разумном увеличении IPC на 10%.

По словам китайского менеджера Lenovo на Weibo, будущая архитектура AMD Zen 5 не обеспечит прирост производительности на 40% по сравнению с Zen 4. Судя по всему, чипы следующего поколения предложат более разумный и правдоподобный прирост: однопоточная производительность Cinebench R23 превысит 10 %. Для многих это будет обломом, поскольку предыдущее поколение рекламировало рост производительности на 14% при переходе с Zen 3 на 4.

Хотя синтетические тесты подходят для сравнения продуктов, в конечном итоге значение имеет реальная производительность. Поскольку мы мало что знаем об оптимизации Zen 5, мы не можем сказать, стоит ли ее использовать или нет. Тем не менее, 10% — это не так уж и плохо, особенно если эти чипы эффективны или хорошо разгоняются. Учитывая стоимость энергии в наши дни, я больше склоняюсь к первому варианту.

Хотя производительность важна, на решение о покупке многих повлияет совершенно другой аспект этих чипов. Помимо новых заявлений IPC, источник предполагает, что AMD больше не будет предоставлять драйверы для Windows 10, начиная с Strix Point. Учитывая, что пользователи постоянно отказываются обновляться до Windows 11, а многие даже переходят с Windows 11 на 10, AMD таким решением нанесет себе удар в ногу. Если это правда, единственной надеждой будет «ретро-совместимость» драйверов, поскольку драйверы, отличные от Windows 10, иногда работают нормально.

Нравится нам это или нет, но Zen 5 будет касаться не только вычислительной производительности. AMD сосредоточится на NPU в некоторых моделях, чтобы использовать рост задач искусственного интеллекта, не забывая об оптимизации набора инструкций AVX 512. Но, как обычно, относитесь ко всему этому с недоверием до официального объявления.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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