Ранние тесты Snapdragon X Elite странно разочаровывают

17.06.2024

Процессоры Snapdragon X Elite обещают сделать ПК на базе Windows Arm вполне конкурентоспособными по сравнению с конкурентами x86. По мере того, как системы внедряются в эксплуатацию, начинают появляться результаты тестов. Однако, по странному стечению обстоятельств, производительность чипов Qualcomm значительно ниже заявленной. Обновление прошивки могло бы устранить этот недостаток, но его причина в настоящее время неизвестна.

Плохие результаты своих лучших процессоров — это последнее, что нужно Qualcomm. Windows on Arm уже имеет непростую историю, которую компания, несомненно, будет стремиться оставить позади. Snapdragon X Elite считается поворотным моментом для архитектуры в борьбе с x86. Однако сейчас это не выглядит так, как хотелось бы.

Пользователь Reddit caponica23 протестировал Snapdragon X Elite с помощью Geekbench 6 (через Tom’s Hardware ). В частности, они установили Samsung Galaxy Book4 Edge с этим процессором. Их тесты показали, что процессор набрал 1829 баллов в одноядерном режиме и 11379 баллов в многоядерном. Это значительно ниже оценок Qualcomm в 2977 и 15086 соответственно. Хуже того, этот процессор медленнее, чем у iPhone 12 Mini, смартфона, которому уже три года.

Эти расхождения, естественно, разочаровывают, но, похоже, здесь есть и некоторые странности. Например, Snapdragon X Elite может похвастаться тактовой частотой 3,8 ГГц, которая увеличивается до 4,3 ГГц для двухъядерных рабочих нагрузок. Однако в этих тестах процессор не работал на частотах, близких к этой, достигнув максимальной частоты 2,52 ГГц. Еще любопытнее то, что результаты остаются одинаковыми независимо от того, был ли ноутбук подключен к сети или работал от батареи.

Таким образом, похоже, что это может быть проблема с прошивкой. Дополнительным подтверждением этого являются предыдущие тесты производительности графического процессора Snapdragon X Elite. Поначалу результаты были столь же скучными: Resident Evil Village работала со скоростью 40-50 кадров в секунду при средних настройках 1080p с включенным FSR. К счастью, обновление привело к гораздо более захватывающим 60–100 кадрам в секунду.

Эти ПК CoPilot+, оснащенные Snapdragon X Elite, не должны быть выпущены до 18 июня. Таким образом, хотя эти результаты кажутся тревожными, нам пока не следует воспринимать их как окончательные. У Qualcomm еще есть время решить эти проблемы, если они действительно поддаются исправлению. Arm демонстрирует многообещающие результаты по сравнению с x86 с точки зрения производительности и времени автономной работы, и нам бы хотелось, чтобы это осуществилось.

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