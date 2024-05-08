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Процессоры Intel Core Ultra 200, скорее всего, будут иметь не более 24 ядер1 мин для чтения

08.05.2024
Процессоры Intel Core Ultra 200, скорее всего, будут иметь не более 24 ядер

Сообщается, что серия процессоров Intel Core Ultra 200 будет поддерживать только до 24 потоков, поскольку в ней отсутствует гиперпоточность. Это означает регресс по сравнению с текущими предложениями 14-го поколения, максимальная скорость которых составляет 32 потока.

Процессоры Core Ultra 200, основанные на архитектуре Arrow Lake-S, представят новую схему именования для линейки настольных компьютеров. Вместо привычных Core i9, i7 и т. д. отныне у нас будет Core или Core Ultra, за которым следует трехзначное число. Например, гипотетический Core i9-15900K будет называться Core Ultra 9 285K. Это похоже на мобильный сегмент бренда, который включает в себя чип Core Ultra 9 185H.

Хотя название близко к серии мобильных устройств, эти процессоры для настольных ПК содержат на 50 % больше ядер. По данным Benchlife, серия Core Ultra 200 будет включать 14-ядерный (6P+8E) Core Ultra 5, 20-ядерный (8P+12E) Core Ultra 7 и 24-ядерный (8P+16E) Core Ultra 9. Скорее всего, они будут называться Core Ultra 5 245K, Ultra 7 265K и Ultra 9 285K соответственно. Все модели, вероятно, будут иметь бюджет мощности 125 Вт. Хотя современные чипы Intel не всегда соответствуют этим требованиям, реальность может быть иной.

Как и в случае с серией 14-го поколения и более ранними, утечки предполагают, что Intel выпустит варианты этих процессоров, отличные от K. У них может быть целевая мощность 65 Вт с заблокированным разгоном. Также ходят разговоры о Core Ultra 5 240, который уменьшает количество ядер до 10 (6P+4E) и рассчитан на 65 Вт. Звучит как отличный игровой чип по выгодной цене.

Мы мало что знаем о серии F без iGPU, за исключением двух потенциальных моделей Core Ultra 5. То же самое справедливо и для частот. Всего, по слухам, Intel выпустит как минимум 13 моделей, но позже может появиться и больше. Не вызывает сомнений то, что для этих процессоров потребуется новый сокет – LGA 1851, а значит, и новая материнская плата/чипсет. Наконец, они вряд ли вообще будут поддерживать DDR4, переходя к DDR5.

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Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT

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