Процессоры Intel Core Ultra 200, скорее всего, будут иметь не более 24 ядер

08.05.2024

Сообщается, что серия процессоров Intel Core Ultra 200 будет поддерживать только до 24 потоков, поскольку в ней отсутствует гиперпоточность. Это означает регресс по сравнению с текущими предложениями 14-го поколения, максимальная скорость которых составляет 32 потока.

Процессоры Core Ultra 200, основанные на архитектуре Arrow Lake-S, представят новую схему именования для линейки настольных компьютеров. Вместо привычных Core i9, i7 и т. д. отныне у нас будет Core или Core Ultra, за которым следует трехзначное число. Например, гипотетический Core i9-15900K будет называться Core Ultra 9 285K. Это похоже на мобильный сегмент бренда, который включает в себя чип Core Ultra 9 185H.

Хотя название близко к серии мобильных устройств, эти процессоры для настольных ПК содержат на 50 % больше ядер. По данным Benchlife, серия Core Ultra 200 будет включать 14-ядерный (6P+8E) Core Ultra 5, 20-ядерный (8P+12E) Core Ultra 7 и 24-ядерный (8P+16E) Core Ultra 9. Скорее всего, они будут называться Core Ultra 5 245K, Ultra 7 265K и Ultra 9 285K соответственно. Все модели, вероятно, будут иметь бюджет мощности 125 Вт. Хотя современные чипы Intel не всегда соответствуют этим требованиям, реальность может быть иной.

Как и в случае с серией 14-го поколения и более ранними, утечки предполагают, что Intel выпустит варианты этих процессоров, отличные от K. У них может быть целевая мощность 65 Вт с заблокированным разгоном. Также ходят разговоры о Core Ultra 5 240, который уменьшает количество ядер до 10 (6P+4E) и рассчитан на 65 Вт. Звучит как отличный игровой чип по выгодной цене.

Мы мало что знаем о серии F без iGPU, за исключением двух потенциальных моделей Core Ultra 5. То же самое справедливо и для частот. Всего, по слухам, Intel выпустит как минимум 13 моделей, но позже может появиться и больше. Не вызывает сомнений то, что для этих процессоров потребуется новый сокет – LGA 1851, а значит, и новая материнская плата/чипсет. Наконец, они вряд ли вообще будут поддерживать DDR4, переходя к DDR5.

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