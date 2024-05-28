Протестирован процессор AMD Ryzen 9000 Zen 5: на 19 % быстрее, чем 7950X

28.05.2024

Процессор AMD Ryzen 9000 был протестирован, продемонстрировав двузначное повышение производительности по сравнению со своим предшественником. Процессоры Zen 5 с каждым днем ​​раскрывают все больше своих возможностей, одна из которых — тактовая частота до 5,8 ГГц.

Ожидается, что процессоры Ryzen 9000 для настольных ПК будут выпущены в июле этого года, и в наши дни они постоянно обсуждаются в новостях, и утечки и слухи появляются постоянно. Последним из них является слитый тест вместе со скриншотом CPU-Z предположительно 16-ядерной модели. Этому процессору удалось набрать 910 баллов в одноядерном тесте CPU-Z, что примерно на 19% выше, чем у Ryzen 9 7950X. Особенно большое улучшение, поскольку последний (за исключением X3D) — лучшее, что AMD может предложить в серии Ryzen 7000.

Хотя название точной модели скрыто, учитывая TDP 170 Вт и увеличение показателя по сравнению с самым высоким процессором Zen 4, мы предполагаем, что это Ryzen 9 9950X с 16 ядрами и 32 потоками.

Вторая утечка характеристик касается частоты процессора, которая, как говорят, достигает 5,8 ГГц. Другими словами, на 100 МГц выше, чем у 7950X. Хотя более высокие тактовые частоты приветствуются, поскольку они имеют тенденцию повышать производительность, мы можем согласиться с тем, что более медленная, но более стабильная машина лучше.

Наконец, по слухам, помимо увеличенного IPC и частоты, чипы Zen 5 имеют переработанный кэш L3. По данным AdoredTV, и Zen 5, и Zen 5 Density будут использовать лестничную структуру L3 вместо кольцевой шины на своих 8- и 16-ядерных CCD-матрицах соответственно. Такой подход должен уменьшить задержку между ядрами, что, в свою очередь, может повысить производительность, по крайней мере, в многоядерных задачах. AMD также работает над более крупными вариантами кэша L2, но неясно, будут ли это чипы Zen 4, 5 или даже 6.

В конце концов, процессоры AMD Ryzen 9000 могут иметь много нового, что, по меньшей мере, интересно. К счастью, нам не придется долго ждать, поскольку AMD, как ожидается, представит их на следующей неделе во время выставки Computex.

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