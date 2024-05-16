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Пришло время добывать нефть с помощью Sapphire RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition

16.05.2024
Пришло время добывать нефть с помощью Sapphire RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition

Sapphire представила Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition в сотрудничестве с 11 Bit Studios, отличающуюся индивидуальной задней панелью и некоторыми вкусностями. Эта карта, по-видимому, основанная на серии Pure, должна обеспечивать бесшумное охлаждение во время стильной игры.

Это специальное издание поставляется с окрашенной задней панелью, создающей эффект ржавчины вокруг вентиляционных отверстий и графического процессора, а также названием игры, правильно ориентированным для горизонтальной установки. Помимо самой карты, вы получаете три колпачка для кнопок F, P и 2, а также три значка. Карта также поставляется в комплекте с Deluxe Edition игры Frostpunk 2, которое выйдет 25 июля.

Возможно, это только мы, но мы бы предпочли, чтобы настроенная передняя панель/вентиляторы выглядели уникально при вертикальной установке. Возможно, из-за того, что из светлых фанатских колец капает масло, поскольку на этот раз речь идет о черном золоте.

Пришло время добывать нефть с помощью Sapphire RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition

 

Тем не менее, я сомневаюсь в выборе графического процессора. Интересно, почему Sapphire выбрала RX 7700 XT вместо чего-то более мощного, ведь специальные выпуски обычно стоят дороже. С одной стороны, доплата за ограниченную серию может быть проблематичной для людей со средним бюджетом. С другой стороны, он не будет таким высоким, как модели RX 7800 XT и RX 7900 XTX, окрашенные по индивидуальному заказу, что сделает его доступным для гораздо большего числа людей, чем в противном случае.

Имейте в виду, что игра еще не полностью оптимизирована. Когда мы попробовалы ранний доступ/бета-версию Frostpunk 2, игра была довольно требовательной, поскольку даже RX 7900 XT не мог поддерживать скорость 144 кадров в секунду при разрешении 1440p при максимальной нагрузке на графику. Другими словами, вам, возможно, придется повозиться с настройками, если 11 Bit Studios не доработает его до выпуска графического процессора.

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Пришло время добывать нефть с помощью Sapphire RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition

 

Как большие поклонники первой игры, мы бы хотели иметь подобную карту, когда купил RX 7900 XT. Конструкция, в которой вентиляторы ржавеют, а трубы проходят по всей раме, была бы идеальной.

По характеристикам нет ничего необычного: это Radeon RX 7700 XT с 12 ГБ памяти GDDR6 18 Гбит/с и 54 вычислительными процессорами с тактовой частотой до 2584 МГц. Видеокарта Sapphire Pure Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition будет доступна в отдельных розничных магазинах в июле 2024 года.

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