Официальные тесты процессоров AMD Ryzen 5000XT не выдерживают критики

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25.06.2024

Наряду с новой архитектурой процессоров Zen 5 компания AMD представила новые процессоры Ryzen 5000XT для материнских плат с разъемом Socket AM4. Team Red рекламировала эти чипы как эквиваленты серии Intel Core 13-го поколения с многообещающими показателями производительности. Однако с тех пор более пристальный взгляд на методологию компании обнаруживает некоторые досадные недостатки.

На бумаге Ryzen 9 5900XT и 7 5800 XT выглядят одними из лучших процессоров для материнских плат Socket AM4. Хотя оба процессора имеют более высокую тактовую частоту, чем их братья и сестры «X», первый на самом деле также оснащен четырьмя дополнительными ядрами. Эти качества должны сделать чипы достойным, хотя и неинтересным, дополнением к серии Ryzen 5000 в целом. Однако ошибки AMD в тестах немного подпортили их репутацию перед запуском.

Оказывается, AMD использовала Radeon RX 6600 для сравнения производительности процессоров. Таким образом, вместо тестирования возможностей каждого процессора результаты отражают работу графического процессора. Это, естественно, делает сравнения между Ryzen 5000XT и чипами Intel на Computex недействительными. Однако в поисках более точной картины мы, к счастью, имеем некоторое представление о том, как обстоят дела.

Источник: Аппаратное обеспечение без коробки / YouTube

Hardware Unboxed взяла на себя задачу более точно продемонстрировать различия между рассматриваемыми чипами AMD и Intel. Хотя в наличии нет Ryzen 9 5900 XT или 7 5800XT, сегодня доступны почти идентичные модели. Выводы издания в равной степени проясняют и разоблачают, и мы приветствуем усилия Стива Уолтона.

Используя Radeon RX 6600, такие модели, как Ryzen 7 7800X3D и Core i3-12100, шли рука об руку в этом наборе. Очевидно, что эти процессоры на самом деле совершенно разные по своим возможностям. Однако это служит иллюстрацией того, насколько ошиблась AMD, выбрав эту видеокарту для своих тестов.

В среднем Ryzen 7 5800X фактически был на 13% медленнее Core i5-13600K в тех же играх с более подходящей для тестирования видеокартой, а именно Radeon RX 7900 XT . Хуже того, заявленное преимущество в 12%, которым обладает 5800XT в Cyberpunk 2077, не будет иметь ничего общего с предстоящим релизом. Вместо этого, согласно этим ошеломляющим результатам, он будет примерно на 27% медленнее.

Между тем, любые предположения о том, что Ryzen 9 5900XT будет хоть как-то близок к Core i7-13700K в играх, быстро опровергаются этими тестами. Ближайший процессор на рынке к новому чипу AMD — Ryzen 9 5950X. Используя этот процессор вместо него, Intel по-прежнему вырывается вперед в среднем на целых 16%.

Хотя Radeon RX 7900 XT не является самой «реалистичной» парой для большинства этих процессоров, она чертовски ближе, чем Radeon RX 6600. Однако, что еще более важно, как видно из результатов, обсуждавшихся выше, она лучше иллюстрирует различия. между каждым процессором.

Мы рекомендуем посмотреть видео Hardware Unboxed выше или прочитать статью Стива на Techspot, чтобы получить полную картину. В то же время, этот разгром Ryzen 9 5900 XT и 7 5800XT должен послужить уместным напоминанием о том, что всегда следует подвергать сомнению сторонние тесты.

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