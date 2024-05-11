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Nvidia тестирует свои графические процессоры Blackwell мощностью от 250 до 600 Вт1 мин для чтения

11.05.2024
Nvidia тестирует свои графические процессоры Blackwell мощностью от 250 до 600 Вт

Новый слух утверждает, что Nvidia рассматривает и тестирует несколько конструкций кулеров, рассеивание тепла которых достигает 600 Вт. Хотя это не подтверждает какое-либо конкретное энергопотребление, это указывает на то, что Team Green не против обмена мощности на дополнительную мощность.

По данным Benchlife, Nvidia тестирует четыре различных решения для охлаждения для своих графических процессоров следующего поколения GeForce RTX 5000. Говорят, что они варьируются от разумных 250 Вт до мощных 600 Вт. Чтобы внести ясность: мы говорим о возможностях рассеивания тепла, а не о мощности, потребляемой видеокартой. Тем не менее, зачем Nvidia разрабатывать такого зверя, если у нее нет планов по созданию графического процессора, который в нем нуждается.

Интересно, что мы уже не первый раз слышим о кулере-монстре от Nvidia. Если вы помните, у нас появились фотографии прототипа четырехслотового кулера, предположительно предназначенного для RTX 4090 Ti. Этот вариант был рассчитан на еще более высокое рассеивание тепла — 900 Вт.

Прототип четырехслотового кулера для графического процессора Ada мощностью 900 Вт.

Прототип четырехслотового кулера для графического процессора Ada мощностью 900 Вт.

 

Видя, как RTX 4090 работает при мощности около 450 Вт, хотя ее плата может потреблять 600 Вт, мы не удивимся, если Nvidia просто оставит некоторый запас для снижения скорости вращения вентилятора.

Независимо от его охлаждающей способности, его размер и шум, который он производит, повлияют на его надежность или поломку. Хотя в настоящее время во многих шасси учитываются карты с тремя слотами, добавление четвертого может оказаться слишком сложной задачей. Тем более, что он будет охватывать некоторые слоты расширения PCIe.

Но, как обычно, к слухам и утечкам следует относиться с недоверием и ждать официальных заявлений. В этом случае, как сообщается, Nvidia представит графические процессоры Blackwell RTX 5000 до конца года, а розничная продажа появится в конце 2024 или начале 2025 года.

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Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT

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