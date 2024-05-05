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Лишь половина процессоров Intel i9-13900K стабильно работают при использовании автоматических профилей1 мин для чтения

05.05.2024
Лишь половина процессоров Intel i9-13900K стабильно работают при использовании автоматических профилей

Пользователь на форумах Chiphell протестировал несколько процессоров Intel Core i9 13-го и 14-го поколений и обнаружил, что многие из них работают нестабильно при использовании настроек материнской платы по умолчанию. В худшем случае пять из десяти Core i9-13900K не смогли работать корректно.

Пользователь Chiphell по имени Kmdkai протестировал несколько процессоров Intel Core i9. Используя автоматический профиль, выбранный производителями материнских плат, они обнаружили, что значительное количество этих процессоров не могут пройти набор тестов даже при работе с новыми настройками Intel Baseline, которые должны повысить стабильность.

Kmdkai управляет студией, которой нужны десятки высокопроизводительных машин, которые должны в течение недели пройти тестирование программного обеспечения на производительность без сбоев, прежде чем поступить в эксплуатацию. В этих компьютерах используются различные комбинации процессоров и материнских плат, включая модели Z690, B660, Z790 и B760 от Asus, и тесты проводятся с полными автоматическими настройками без какого-либо разгона.

В результате этих тестов пользователь обнаружил следующее:

  • 13900K, полный автоматический режим: выполнено от 40% до 50%. Регулировка уровня Loadline увеличивает это значение на 10–20%.
  • 14900K, полный автоматический режим: пройдено около 20 % — регулировка уровня Loadline увеличивает этот показатель на 10 %.

 

Кмдкай также отметил, что 14900K лучше сочетается с платами B660 и B760, чем с Z690 и Z790. Это может быть связано с тем, что эти платы среднего класса выбирают менее агрессивные настройки мощности и производительности при обнаружении Core i9. Пользователь также добавил, что недавно выпущенные настройки Intel Baseline не улучшили стабильность, поскольку в основном ограничивали целевое энергопотребление.

Другими словами, стабильность плат серии B была лучше, чем у высокопроизводительных моделей Z. Однако после применения настроек Baseline стабильность стала на уровне плат B-серии, т.е. все еще не идеальна. Наконец, Kmdkai напоминает нам, что эти тесты требуют больше усилий, чем обычные повседневные задачи, указывая на то, что комбинация плат серии 14900K/Z дает сбой «только» один раз в месяц при нормальных сценариях использования.

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Хотя это определенно настораживает, мы не можем делать выводы на основе одного источника – даже если, судя по всему, указанный источник использовал 192 процессора. Что-то столь скромное, как неисправный блок питания или оперативная память, может вызвать нестабильность и испортить результаты. Тем не менее, Intel и ее партнеры должны учитывать эти результаты в поисках решения.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, Новости

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