Intel только что предоставила нам лучшее на сегодняшний день представление о графических процессорах Arc Battlemage

05.06.2024

Как раз в тот момент, когда Arc Battlemage выглядел так, как будто он совершал последний спасбросок от смерти, судьба бросила пресловутый бросок костей, в котором он так отчаянно нуждался. На выставке Computex компания Intel подтвердила свои планы продолжать производство специализированных видеокарт. Это отличная новость, но компания, к сожалению, не сообщила, когда именно они появятся. К счастью, Intel было что рассказать о своей новой графической архитектуре Xe2, которая позднее в этом году будет использоваться в iGPU Lunar Lake и (в конечном итоге) в графических процессорах Battlemage.

Выступая на презентации на Тайване, сотрудник Intel (и стойкий поборник Arc) Том Петерсен изложил, как компания планирует создавать свои лучшие видеокарты и интегрированную графику с помощью Xe2. Важно отметить, что это унифицированная архитектура, заменяющая прежнее направление отдельных архитектур Xe и Xe-HPG, поэтому в обоих форм-факторах будет одинаковый функционал.

Улучшения базовой архитектуры Xe2

Xe2 может похвастаться несколькими ключевыми улучшениями по сравнению со своим предшественником. Во-первых, что немаловажно, Intel обещает, что совместимость игр Arc станет намного лучше благодаря аппаратному ускорению, которое устраняет ранее большие затраты на программное обеспечение. Петерсен сознательно подчеркивает, что путь к Xe2 был «путешествием», и ясно, что Intel стремится не повторять неудачный запуск Xe и Xe-HPG. Однако уроки, извлеченные из Alchemist, позволили Intel более эффективно использовать кремниевые кристаллы и улучшить распределение работы для повышения производительности.

Intel утверждает, что Xe2 обеспечивает улучшение «микротестов» в 1,2–12,5 раз по сравнению с Xe. Петерсен объясняет, что эти микротесты представляют собой измерения отдельных операций внутри игрового движка. Например, Unreal Engine 5 часто использует «Draw XI» (Execute Indirect) и видит огромный прирост производительности Xe2, хотя и с небольшим контекстом его базовой производительности на Xe.

Intel в значительной степени добилась этого увеличения, выполняя операции с помощью аппаратного, а не программного обеспечения. Для этого Intel полностью изменила конструкцию Xe2, перейдя с SIMD8 на SIMD16. Петерсен объясняет, что этот сдвиг «имеет много преимуществ в эффективности, но также и в совместимости», что должно означать, что на Xe2 без проблем запускается больше приложений и игр по сравнению с Xe.

По словам Петерсена, Intel «действительно углубилась в трассировку лучей» с Xe2. В рамках полной реструктуризации, упомянутой ранее, компания провела аналогичный капитальный ремонт своих блоков трассировки лучей (RTU). Теперь каждый модуль содержит большее количество конвейеров обхода (три), прямоугольных пересечений (18) и треугольных пересечений (два). В совокупности это должно привести к более быстрой трассировке лучей и, конечно же, к более высокой частоте кадров при использовании эффектов трассировки лучей.

Производительность Xe2 в Intel Lunar Lake

Вместо тестов Battlemage Intel любезно предоставила некоторый контекст того, как графика Xe2 работает на будущих процессорах Lunar Lake. Естественно, возможности и характеристики iGPU Lunar Lake бледнеют по сравнению с выделенными видеокартами, но на данный момент это дает нам лучший взгляд на будущее.

По сравнению с процессорами Meteor Lake, использующими графику Xe, Intel утверждает, что производительность графического процессора Xe2 в 1,5 раза выше при том же энергопотреблении. Хотя такой рост впечатляет, важно отметить, что Intel начинает с тусклой базы, рассматривая ноутбуки и карманные компьютеры, оснащенные SoC Meteor Lake. До сих пор неясно, как Xe2 справится со своим крупнейшим конкурентом, RDNA 3.5, на процессорах AMD Ryzen AI 300-й серии.

Спецификация Графика Intel Lunar Lake Xe2 ядра 8 Векторные двигатели 64 Геометрические конвейеры 2 Пробоотборники 8 Пиксельные серверы 4 Блоки трассировки лучей (RTU) 8 Кэш L2 8 МБ

Конечно, Computex 2024 не был бы без разговоров об искусственном интеллекте. К чести Intel, она, по крайней мере, продемонстрировала в действии свой движок искусственного интеллекта с ускорением до 67 TOPS, используя Stable Diffusion под управлением OpenVino. Следуя той же задаче, чип Lunar Lake, оснащенный Xe2, смог выполнить свою рабочую нагрузку менее чем вдвое быстрее, чем конкурирующий процессор Meteor Lake.

Разумеется, Xe2 поддерживает новое решение Intel — XeSS. В качестве демонстрации Intel запустила F1 24 на Лунар-Лейк, используя предустановку игры «Высокий» при разрешении 1080p в сочетании с режимом производительности XeSS. Intel не предоставила никаких данных о частоте кадров или измерении энергопотребления, но Петерсен уверяет, что частота кадров превышала 60 кадров в секунду, «работая в рамках бюджета мощности Lunar Lake».

Дата выпуска Xe2 и анализ

Intel подтвердила на выставке Computex, что ноутбуки и карманные компьютеры Lunar Lake появятся на рынке начиная с третьего квартала 2024 года, принеся с собой первые впечатления от Xe2. Когда дело доходит до дискретных видеокарт, компания ведет себя гораздо более скрытно. На данный момент самый оптимистичный прогноз, который у нас есть, — это четвертый квартал 2024 года, сделанный самим Петерсеном ранее в этом году. Однако есть все шансы, что слухи о выпуске в первом квартале 2025 года более вероятны.

Xe2 кажется шагом в правильном направлении для Intel. Она обещает устранить многие недостатки, которые мешали ее предшественнице стать третьей графической архитектурой, в которой мы так отчаянно нуждаемся, чтобы заставить AMD и Nvidia почувствовать угрозу и подстегнуть их дух соперничества. Однако в более широком смысле это дает надежду на будущие версии Alchemist и Battlemage. Я не хочу жить в мире, где видеокарты с крутыми и занудными кодовыми названиями, такими как Celestial и Druid, к сожалению, не материализуются.

Тем не менее, хотя будущее ядер Xe для мобильных устройств выглядит предопределенным, Intel еще многое предстоит доказать в области настольных компьютеров. Боевой маг прошел спасбросок от смерти. Теперь ему нужен критический удар.

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