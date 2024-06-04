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Gigabyte Aorus X870E — полнофункциональная новинка AMD Zen 5

05.06.2024
Gigabyte Aorus X870E — полнофункциональная новинка AMD Zen 5

Gigabyte представила на выставке Computex свою новейшую материнскую плату X870E Aorus Xtreme, готовую использовать преимущества новых процессоров AMD Ryzen 9000. Хотя пока еще не существует материнских плат B850, которые могли бы снизить стоимость, к ним присоединились новые модели B650 и B650E Aorus Stealth Ice, чтобы порадовать бюджетных сборщиков.

X870E Aorus Xtreme выглядит просто великолепно. Это флагманская материнская плата, оснащенная целым рядом полезных функций. Имеется три слота для твердотельных накопителей M.2, два из которых относятся к пятому поколению. Поскольку новейшие накопители исключительно сложно охлаждать, Gigabyte использует самый прочный встроенный радиатор, который только возможен, чтобы ваш основной твердотельный накопитель работал без перегрева. Однако каким бы большим он ни был, он выглядит как чемпион с отражающими поверхностями и RGB-подсветкой повсюду.

Gigabyte Aorus X870E — полнофункциональная новинка AMD Zen 5

Gigabyte Aorus X870E — полнофункциональная новинка AMD Zen 5

Gigabyte Aorus X870E — полнофункциональная новинка AMD Zen 5

 

Поскольку Zen 5 имеет большую пропускную способность, два слота x16 также поддерживают PCIe 5.0. Основной порт усилен сверхпрочной конструкцией, которая обеспечит его работоспособность даже при использовании самой мощной видеокарты. А если серьезно, соедините их с кронштейном для графического процессора; это просто выглядит красивее.

Помимо создания практически всего, что возможно, Gen 5, основным преимуществом является USB4 в стандартной комплектации. Несмотря на то, что ценностные предложения все еще далеки от совершенства, ориентация Gigabyte на B650E Aorus Pro X USB4 переносит эту функцию на бюджетные материнские платы, предлагая тем временем более дешевый путь обновления.

Если вы уже увлечены подходом к беспроводным системам, который мы видели на выставке CES, Gigabyte B650E Aorus Stealth Ice — это то, что вам нужно. Как и в случае с Project Zero от MSI , он перемещает все разъемы назад, сохраняя переднюю часть вашей системы чистой, как свисток. Работа с белой краской тоже имеет большое значение.

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Пока что мы не знаем цены ни на одну модель, представленную на Computex. X870E Aorus Xtreme вряд ли будет дешевым, поскольку будет находиться на верхнем уровне стека, а B650E Aorus Stealth Ice будет иметь премиальную цену за индивидуальный дизайн с задней загрузкой.

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Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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