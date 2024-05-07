Чтобы исправить сбой вашего Intel Core i9, возможно, потребуется сильно разогнать его

07.05.2024

Учитывая все больше сообщений о сбоях и сбоях процессоров Intel Core i9, было предложено решение, позволяющее обойти проблемы нестабильности, включая снижение их производительности – далекое от идеала.

Как сообщает Wccftech, частота ведущего процессора Intel Core i9-14900KS сокращена с 6,2 ГГц до всего лишь 5,1 ГГц, чтобы устранить проблемы со стабильностью, что означает снижение на 17,7% при использовании опции BIOS по умолчанию. Что касается реальной игровой производительности, вы видите снижение производительности на 10%, при этом падение частоты кадров характерно для игр, связанных с процессором. Это далеко от предлагаемого мастерства лучшего процессора с чисто технической точки зрения.

Intel еще не выпустила ни одного патча или широко распространенного исправления для процессоров Intel Core i9, с которыми в настоящее время возникают проблемы. Вместо этого Team Blue предложила производителям и пользователям материнских плат новые рекомендации, позволяющие обойти эти проблемы. Как мы уже сообщали ранее, считалось, что проблемы нестабильности были вызваны ограничениями мощности; однако истинная причина такого широкого распространения не подтверждена. Intel исследует ситуацию, но спустя несколько месяцев с разочарованием узнает, что единственный обходной путь — это ограничить производительность вашего процессора.

Тесты производительности, опубликованные Bang4BuckPC Gamer, показывают, насколько резкими могут быть падения производительности Intel Core i9-14900KS при переключении на новые профили «Производительность», доступные от некоторых производителей материнских плат. Одноядерная производительность в играх пострадала больше всего, поскольку процессор работает с мощностью 125 Вт вместо полного TDP в 150 Вт. В других профилях материнской платы, включая базовый, производительность может еще снизиться, однако стабильность, похоже, исправлена. Мы будем информировать вас, когда узнаем больше по мере развития текущей истории.

Это неутешительная новость, учитывая, что процессоры i9 13-го и 14-го поколений являются самыми дорогими из аппаратных средств соответствующего поколения. В частности, Intel Core i9-14900KS продается по цене примерно столько же, сколько и игровые процессоры. Тратить столько денег на чипсет, страдающий от серьезных проблем, просто недостаточно, и это решение не является универсальным решением. Если вы раздумываете о его покупке, мы рекомендуем вместо этого инвестировать в i5 или i7 14-го поколения, а затем инвестировать, как только уляжется пыль.

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