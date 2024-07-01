AMD откладывает запуск серии Ryzen AI 300, но ненадолго

01.07.2024

Процессоры серии Ryzen AI 300 появятся на сцене в конце этого месяца, внутри новых ПК Copilot+. Однако, похоже, AMD в последнюю минуту внесла коррективы в точную дату выпуска. В результате ноутбуки, оснащенные этими чипами, теперь задерживаются, в том числе от Asus и других производителей.

AMD представила свои процессоры серии Ryzen AI 300 во время Computex 2024. Компания поделилась планами поставлять устройства с ее будущими лучшими процессорами где-то в июле, оставаясь скромной относительно суженной даты даже сейчас. Страницы продуктов ранее выдавали игру, но, похоже, Team Red считает, что ее чипам нужно немного больше времени в духовке.

В списках Best Buy для ноутбуков серии Ryzen AI 300 (по данным hms1193) указана более поздняя дата запуска, чем ожидалось. В то время как AMD, казалось, собиралась выпустить свои процессоры на рынок 15 июля, команда Red, похоже, перенесла дату на 28 июля. Эта новая дата появляется на нескольких ноутбуках, включая Zenbook S 16 от Asus.

Если это не дата-заполнитель, что кажется маловероятным, запуск серии Ryzen AI 300 будет происходить через несколько дней после выпуска настольной серии Ryzen 9000 от AMD. Непонятно, что побудило AMD изменить курс, но мы вкладываем деньги в оптимизацию встроенного ПО, сделанную в последнюю минуту самой Team Red или партнерами-производителями. В конце концов, Ryzen 7 9700X тоже может получить изменения в последнюю минуту.

Появление на 13 дней позже ожидаемого — не идеальный вариант, но он не поставит под угрозу планы AMD выйти на рынок раньше Intel. Хотя, когда Team Blue действительно появится на сцене, ранние тесты Lunar Lake показывают, что она может стать достойным конкурентом. Возможно, MSI Claw 8 AI Plus не будет единственным карманным ПК голубых кровей будущего. Тем не менее, мы узнаем наверняка, как только у нас будет возможность протестировать оба семейства чипов, так что следите за нашими обзорами.

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