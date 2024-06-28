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AMD может изменить спецификации одного из процессоров Ryzen 9000 перед запуском

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28.06.2024
AMD может изменить спецификации одного из процессоров Ryzen 9000 перед запуском

После объявления на Computex характеристики процессоров серии Ryzen 9000 казались фиксированными. Однако похоже, что AMD, возможно, переосмысливает техническую структуру по крайней мере одного чипа перед его запуском. Хорошей новостью является то, что слухи об изменениях не означают понижения рейтинга, но могут разочаровать строителей, заботящихся о мощности.

Первые впечатления от серии AMD Ryzen 9000 положительные. Несмотря на отсутствие изменений в количестве ядер, повышение производительности, которое рекламирует Team Red, вселяет в нас уверенность в том, что эти чипы будут среди лучших ЦП на рынке. Конечно, нам нужно будет оценить заявления компании с помощью собственного тестирования, особенно в свете этих потенциальных изменений в спецификации процессора.

Процессор, который, как предполагается, находится в центре внимания AMD, — это Ryzen 7 9700X. Он может похвастаться восемью ядрами и 16 потоками, максимальной тактовой частотой 5,5 ГГц и 40 МБ кэш-памяти. Он был представлен с TDP 65 Вт, но это может быть уже не так. Фактически, теперь он может превзойти своего предшественника, Ryzen 7 7700X.

По данным WCCFTech, Ryzen 7 9700X теперь может появиться с TDP 120 Вт. Это позволит ему соответствовать Ryzen 7 7800X3D по энергопотреблению. Это важное сравнение, поскольку AMD, возможно, пытается сократить разрыв в производительности между двумя процессорами после комментариев компании о том, что 9000X не превзойдет 7000X3D в играх.

Конечно, 3D V-Cache на Ryzen 7 7800X3D дает этому чипу явное преимущество. Однако, как мы выяснили, нам, возможно, не придется долго ждать даты выпуска 9000X3D. Однако до тех пор дополнительные ватты могут помочь сократить разрыв, и мы увидим, насколько они повлияют, когда получим процессор для проверки.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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