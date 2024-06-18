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AI-накопитель Gigabyte должен прослужить в 156 раз дольше, чем другие твердотельные накопители

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18.06.2024
AI-накопитель Gigabyte должен прослужить в 156 раз дольше, чем другие твердотельные накопители

Gigabyte анонсировала чрезвычайно надежный диск для искусственного интеллекта. Говорят, что эта серия твердотельных накопителей M.2 имеет более чем в сто раз большую долговечность записи, чем обычные накопители для настольных ПК при эквивалентной емкости.

Gigabyte, похоже, думает о будущем, выпуская один из самых надежных накопителей за всю историю, затмив лучшие твердотельные накопители. Серия твердотельных накопителей AI TOP 100E , доступная емкостью 1 ТБ и 2 ТБ с использованием неизвестной флэш-памяти 3D NAND, работает на интерфейсе M.2 поколения 4, обеспечивая скорость последовательного чтения до 7200 МБ/с и скорость записи до 6500 МБ/с. Они также оснащены 1 ГБ и 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4 в качестве кэша для повышения и поддержания стабильной производительности при интенсивных нагрузках.

Как следует из названия, эта серия продуктов предназначена для рабочих нагрузок ИИ, особенно тех, которые записывают большие объемы данных. В этом отношении Gigabyte каким-то образом удалось увеличить общую емкость записи до колоссальных 109 500 ТБ для модели емкостью 1 ТБ и 219 000 ТБ для модели емкостью 2 ТБ. Компания также заявляет о среднем времени наработки на отказ (MTBF) в 1,6 миллиона часов, дополненном пятилетней гарантией.

AI-накопитель Gigabyte должен прослужить в 156 раз дольше, чем другие твердотельные накопители

 

Для справки: сверхбыстрый Aorus Gen5 14000 от Gigabyte емкостью 2 ТБ рассчитан всего на 1400 ТБ. Другими словами, эта новая серия может похвастаться в 156 раз большей долговечностью при эквивалентной мощности. Даже если вы попытаетесь сломать его, записывая в него на полной скорости без перерыва, вам понадобится как минимум год, чтобы достичь его номинальной прочности. Фактически, он, скорее всего, устареет прежде, чем обычный пользователь сможет использовать все его преимущества.

Хотя Gigabyte не объяснила, как она достигла таких высоких высот, учитывая максимальную предлагаемую емкость, она с таким же успехом может использовать MLC (2 бита на ячейку), хотя, вероятно, не SLC или QLC. Причина в том, что плотность первого слишком мала, а долговечность второго — худшая из всех. В любом случае, серия AI TOP 100E открывает новую главу в SSD-накопителях, которая нам очень нравится.

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Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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