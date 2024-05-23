Meta делает разумные изменения в своей дешевой гарнитуре Quest 3S VR

23.05.2024

Каким бы фантастическим ни был Quest 3, нельзя отрицать, что его цена затрудняет покупку для многих потенциальных пользователей. В Meta, по-видимому, знают об этом: по слухам, компания работает над более экономичным вариантом замены Quest 2. Естественно, снижение стоимости связано с сокращениями, но новая утечка характеристик предполагает более дешевую VR-гарнитуру под кодовым названием Quest. 3S будет таким же мощным, но не таким премиальным, как его более дорогой брат.

Несмотря на то, что Quest 3 может использовать лучшие видеокарты для повышения своей производительности через PCVR, большая часть того, что делает устройство таким привлекательным, — это его возможности без привязки. Чипсет Quest 3 Snapdragon XR2 Gen 2 обеспечивает бесперебойную работу VR-игр и представляет собой масштабное обновление по сравнению с SoC Gen 1, установленным в Quest 2. К счастью, похоже, что Quest 3S сохранит эту ключевую спецификацию.

Слухи о спецификациях Meta Quest 3S

Вслед за предыдущей утечкой Quest 3S пользователь X Lunayian поделился более подробной информацией о характеристиках VR-гарнитуры.

Как уже упоминалось, Snapdragon XR2 Gen 2 возвращается к Quest 3S, но, к сожалению, нет упоминания о DRAM или вариантах хранения. Однако вполне вероятно, что Meta будет копировать 8 ГБ памяти, имеющиеся в Quest 3, для поддержания производительности на двух устройствах при поддержке как минимум 128 ГБ памяти.

Однако игры на Quest 3S будут выглядеть по-другому, поскольку Meta заменила блинные линзы Quest 3 с разрешением 2280p. Хотя Lunayian утверждает, что разрешение упадет до 1920p на более дешевой гарнитуре, они не комментируют, являются ли это линзами блина или Френеля. Последнее кажется более вероятным, учитывая их разницу в стоимости.

Частота обновления Quest 3S доступна в двух вариантах (90/120 Гц) по сравнению с четырьмя, предлагаемыми Quest 3 (72/80/90/120 Гц). Это также предполагает возврат к технологии Френеля, возможно, даже с использованием тех же линз, что и в Quest 2, при том же разрешении и поддержке частоты обновления.

Все это кажется разумными сокращениями, и я приветствую идею более дешевого Quest 3. Как человек, который провел много времени, играя в Beat Sabre на своем Quest 2, я хотел бы перейти на более мощный олл-ин. -Единая система. Неясно, когда Meta планирует представить Quest 3S, но, надеюсь, нам не придется ждать слишком долго.

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