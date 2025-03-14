Можно ли по-прежнему доверять Firefox? А как насчет Mozilla?

Если пару недель назад мы повторили новые условия использования Firefox, беспрецедентное изменение за его более чем двухдесятилетнюю историю, на этом все не закончилось. Ни много ни мало. В последующие дни ситуация взорвалась, и Mozilla была вынуждена уточнить нюансы, не сумев убедить, не говоря уже о том, чтобы кого-то порадовать. На чем все это закончилось? Посмотрим.

Короче говоря, Mozilla не только впервые в истории Firefox потребовала принятия условий использования, обязательных для соблюдения, чтобы иметь возможность использовать браузер в соответствии со всеми требованиями закона — и никогда лучше. Предыдущий текст, общедоступный на данный момент, был обновлен, удалив явное обещание «никогда не продавать» личные данные своих пользователей.

Конечно, это изменение сразу вызвало переполох в сообществе, и Mozilla, осознав беспорядок, быстро пошла на попятную, попросив пользователей «не паниковать». Как они объяснили в своем заявлении, отказ от явного обещания не означает, что они планируют продавать личные данные. Но тогда зачем его удалять? Они оправдали это тем, что предыдущая формулировка «вызывала путаницу» и что их намерением было «повысить прозрачность».

Это «повышение прозрачности» относится, в первую очередь, к термину sell, продавать на английском языке, поскольку в зависимости от законодательства — штатов, входящих в состав США, но также и на других территориях — это может означать то или иное. Во всяком случае, Mozilla пытается перевернуть с ног на голову то, что так просто разоблачить, как тот факт, что они присваивают себе право использовать пользовательские данные с ограничениями, чтобы … непонятно для чего.

Излишне добавлять, что отказ Mozilla от разъяснений не помог, скорее наоборот. В Ars Technica, например, они точно описали, как в удаленном тексте прямо говорилось, что Mozilla «никогда не продаст» ваши личные данные, в то время как в новом, гораздо более двусмысленном, упоминается только то, что Mozilla действует «для защиты вашей конфиденциальности», без явного исключения продажи данных. Но тогда… Можно ли по-прежнему доверять Firefox?

Правда в том, что реальное влияние этого изменения до сих пор неясно. Mozilla утверждает, что нет намерения изменять свою политику в отношении конфиденциальности, но устранение такого важного компромисса с точки зрения общественного восприятия имеет последствия, особенно когда мы говорим о Firefox, браузере, дифференциальная ценность которого по сравнению с конкурентами всегда была — по крайней мере, так утверждали в Mozilla, потому что это было давно то, что многие не покупают эту историю, — это уважение к пользователю, не только на уровне конфиденциальности.

Я хотел бы выделить в этой связи статью, опубликованную Стивеном Воан-Николсом в ZDNet, и — не только, но и — его заголовок: Firefox, который он любил, больше не существует. Статья, в которой даются намеки на то, к чему могут привести намерения Mozilla в связи с этим изменением (например, к обучению искусственного интеллекта?), и рекомендуется принять дополнительные меры для обеспечения конфиденциальности в самом браузере, поскольку ситуация, похоже, указывает на то, что отныне доверять в Firefox это потребует дополнительной дозы внимания.

В некотором смысле, вся эта история напоминает мне о том, когда Google удалил из своего приложения Don’t be evil , с той оговоркой, что когда интернет-гигант это сделал, он больше никого не обманывал. Mozilla, напротив, кажется, продолжает убеждать многих пользователей не только качеством Firefox, которое у него есть, но и моральным превосходством, которого, на мой взгляд, никогда не было.

Предпосылка проста: почему браузер, который ставит конфиденциальность пользователя на первое место, по умолчанию использует Google в качестве поисковой системы? Потому что более 80% доходов компании приходится на ее соглашение с Google? Но тогда мы ставим во главу угла доход и жизнеспособность или принципы? Никто не отрицает, что даже для самого скромного проекта свободного программного обеспечения деньги необходимы, не говоря уже о такой разработке, как Firefox, но…

Законно ли для такого проекта, как Mozilla, который позиционирует себя как некоммерческую организацию, выступающую за социальную справедливость, свободу и тому подобное, увольнять сотни работников – вот один из примеров, и не единственный, — теряя при этом долю рынка. зверь, в то время как Mozilla, которая позиционирует себя как некоммерческая организация, борющаяся за социальную справедливость, свободу и тому подобное которая бьет рекорды по доходам — любопытное противоречие — но платит своим менеджерам миллионы долларов? Генеральный директор Mozilla Митчелл Бейкер увеличила выручку с 2,4 миллиона долларов в 2018 году до почти 7 миллионов в 2022 году. Потому что да.

Не поймите нас неправильно, как заядлые пользователи Firefox: мы ничего не имеем против того, чтобы кто-то зарабатывал много денег. Чего мы не хотим, так это чтобы нам продали мотоцикл. И этот мотоцикл называется Mozilla Foundation, когда подлинный движок проекта, бюджетный, находится в Mozilla Corporation. Есть компании с открытым исходным кодом, которые зарабатывают деньги и платят скандальные зарплаты, но они не идут на попятную на всю жизнь.

Не пора ли исключить Firefox из основных дистрибутивов Linux, как призывает Брайан Лундук? Мы не совсем понимаем. Будет ли альтернативой, как утверждают многие недовольные пользователи в наши дни, Librewolf и тому подобное? Мы не собираемся туда соваться. В конце концов, мы не используем Firefox, помимо прочего, из принципиальных соображений. То есть по той же причине, по которой многие пользователи выбирают Firefox. И нам это нравится.

На что мы не можем ответить, даже самим себе, так это на то, можно ли по-прежнему доверять Firefox. С одной стороны, вряд ли Mozilla сможет превзойти возможности Chrome или Opera. С другой стороны…

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