Firefox 132 уже доступен для скачивания. Вот что в нём нового

То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть (Н.А. Некрасов).

Веб-браузер Mozilla Firefox 132 теперь доступен для скачивания. Он повышает уровень конфиденциальности, блокируя сторонние файлы cookie в строгом режиме Enhanced Tracking Protection.

Почти через месяц после предыдущего выпуска 131 Mozilla выпустила новую версию своего широко используемого браузера с открытым исходным кодом Firefox v132, которая теперь доступна для скачивания.

Прежде всего, обновление повышает уровень конфиденциальности, расширяя возможности усиленной защиты от отслеживания в строгом режиме. Эта новая версия теперь блокирует доступ сторонних файлов cookie, делая ваш просмотр страниц ещё более безопасным с точки зрения потенциальных трекеров.

Кроме того, для тех, кто любит яркие визуальные эффекты в интернете, теперь доступна функция Wide Color Gamut WebGL для пользователей Windows и macOS. Это означает более широкий цветовой диапазон для видео, игр и изображений, благодаря чему контент на экране выглядит ещё лучше.

Кроме того, WebRender — механизм рендеринга с аппаратным ускорением — теперь поддерживает больше примитивов SVG-фильтров, что значительно повышает производительность контента с большим количеством графики.

Для любителей мультимедиа в Firefox 132 также представлено зашифрованное воспроизведение мультимедиа Microsoft PlayReady для некоторых сайтов в Windows с поддержкой потоковой передачи в разрешении 1080p и 4K Ultra HD. Это усовершенствование улучшает качество видео и снижает расход заряда батареи, обеспечивая более комфортный просмотр фильмов и сериалов.

Пользователи Mac также получают дополнительные удобства благодаря поддержке новых функций совместного использования экрана и окон в macOS 15 и более поздних версиях, а также улучшениям в возобновлении сеанса, которые обеспечивают ожидаемый перезапуск Firefox после обновления системы.

Что касается исправлений ошибок, команда Firefox внесла исправление для MFSA 2024-51, устранив уязвимости в системе безопасности. Кроме того, Firefox теперь блокирует HTTP-иконки, если они не могут быть получены по протоколу HTTPS, продолжая работу по повышению безопасности смешанного контента.

Пользователи Android заметят, что Firefox претерпел некоторые изменения для повышения удобства использования. Например, адресная строка по умолчанию для новых пользователей переместилась из нижней части экрана в верхнюю.

Пользователи по-прежнему могут настраивать расположение панели инструментов по своему усмотрению. Ещё одно полезное обновление — функция «Копировать без отслеживания сайта», которая теперь неактивна, если не обнаружены параметры отслеживания.

В Firefox 132 также внесены некоторые изменения для веб-разработчиков. Из-за проблем с совместимостью поддержка HTTP/2 Push была удалена. Кроме того, теперь доступен метод «requestVideoFrameCallback()», позволяющий разработчикам эффективно выполнять операции с каждым кадром видео.

Наконец, для повышения безопасности браузер внедряет механизм обмена ключами после квантового шифрования для TLS 1.3, а также поддерживает сжатие сертификатов, уменьшая их размер и ускоряя обмен данными по протоколу TLS.

Те, кто хочет его получить, могут скачать последнюю версию напрямую с сервера Mozilla. Пользователи Windows и macOS могут ожидать беспроводного обновления в течение следующего дня. Пользователи дистрибутивов Linux с непрерывным обновлением должны искать новую версию Firefox 132 в своих репозиториях в течение следующих нескольких дней.

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