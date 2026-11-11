Хакеры используют ИИ-агентов AntiFox для кражи учетных данных AWS

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Злоумышленники используют Alibaba Cloud для размещения самоуправляемых экземпляров AntiFox, платформы для агентного тестирования на проникновение с открытым исходным кодом, для атак на веб-сервисы и среды AWS.

Инфраструктура, на которой размещался AntiFox, использовалась для различных вредоносных действий, включая эксплуатацию уязвимостей, развертывание вебшеллов, проверку учетных данных, обнаружение конфигураций и сбор секретных данных AWS.

Изначально созданный как форк ARTEX 0.1.1, AntiFox имеет интерфейс на китайском языке и позволяет пользователям развертывать ИИ-агенты и автоматизировать распространенные задачи по тестированию на проникновение, такие как составление карты открытых сервисов и проверка целевых конечных точек на наличие уязвимостей.

Исследователи в области безопасности из компании Arctic Wolf обнаружили вредоносную инфраструктуру, связанную с AntiFox, размещенную на Alibaba Cloud и использующую действительные идентификационные данные AWS, в том числе пользователей IAM, а в некоторых случаях — предполагаемые роли EC2, для отправки аутентифицированных запросов к API Amazon Web Services.

«В ходе нескольких недавно зафиксированных вторжений системы Alibaba Cloud, на которых размещены интерфейсы AntiFox, были связаны с подтвержденными вредоносными действиями в отношении веб-сервисов, доступных через интернет, и связанных с ними сред AWS», — сообщает Arctic Wolf.

В одном из описанных в отчете случаев злоумышленники развернули веб-шелл ASPX на сервере IIS, доступном через интернет, выполняли команды операционной системы, получали доступ к настройкам приложений и строкам подключения к базам данных, а также копировали файлы конфигурации и журналов в каталог, доступный через интернет.

Злоумышленник также использовал действительные учетные данные IAM и роли EC2 для проверки конечных точек Amazon Web Services (AWS). Исследователи отмечают, что в ходе одного из вторжений злоумышленник использовал несколько учетных записей и за 30 минут отправил сотни запросов к API.

Хотя большинство этих попыток были заблокированы, в некоторых случаях злоумышленнику удалось получить производственные секреты.

В ходе другого инцидента злоумышленник использовал действительную учетную запись AWS для чтения, копирования и удаления объектов S3.

Отчет Arctic Wolf содержит рекомендации по охоте и защите, в том числе по сопоставлению активности веб-шеллов IIS с необычным доступом к AWS и анализу успешных вызовов API в периоды отказов в доступе.

Исследователи также рекомендуют отозвать затронутые сеансы и ключи AWS и сменить учетные данные, раскрытые через файлы приложений.

Выводы AntiFox появились после недавних атак с использованием ARTEX AI, еще одной фреймворка для агентного тестирования на проникновение, разработанной в Китае, исходный код которой стал закрытым после того, как она была использована в атаках на южнокорейские банки.

Компания CrowdStrike также связала ARTEX с кампанией кибершпионажа, в ходе которой китайская хакерская группа Vapor Panda атаковала более 200 организаций в 14 странах.

На данный момент AntiFox по-прежнему доступен на GitHub, где он был обновлен до версии 2.0, в которой улучшена система документирования и отчетности.

Его разработчики запрещают использовать этот инструмент для атак на работающие системы, в реальных тестах на проникновение или учениях по обеспечению безопасности, а также для деструктивных или незаконных действий, но не описывают никаких технических средств контроля, обеспечивающих соблюдение этих ограничений.

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